|Бойко Борисов: Целта на протестите е да не се приеме първият бюджет в евро
Борисов подчерта, че целта на протестите е да окупират парламента , да не се приеме първият бюджет в евро.
"Тези хора ме арестуваха мен- Петков, Асен Василев. Аз съм съгласен с това, което бизнесменът Кирил Петков каза: "Решетките губят лидери". Благодарение на неговите решетки, аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е!", каза още той.
"Трябва да променим законодателството- тези, които сме лежали в ареста да имаме бонус- по 10,15 депутати повече", каза иронично лидерът на ГЕРБ.
