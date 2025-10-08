ИЗПРАТИ НОВИНА
Богомил Николов: От януари да не "чистим" пари в магазина, а да ги обменяме в банката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
©
Както вече ви съобщихме, от 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. 

"При нас сигналите не вършат работа, защото трябва да отидат директно към тези, които могат да глобяват. В случая това е КЗП, създадоха съвместен механизъм с НАП и КЗК. Основно КЗП трябва да се сезира", каза Богомил Николов от "Активни потребители" в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Двойното обозначаване не е приоритетно. То има простичка функция - да ни помогне да свикнем със стойностите. Ние мислим в лева, плащаме в лева. Вероятността да бъдем измамени през двойните етикети е много малка. Важното е, че това е подготовката. Ако сега търговците го изпълняват, има много по-голяма вероятност и от 1 януари да го изпълняват", коментира той.  

Ако имаме останали левове на 2-3 януари догодина, да не ги изчистваме в магазина, а да ги сменим в банката, посъветва Николов.

"Така намалявате риска. За търговеца ще бъде по-лесно. Той ще смята рестото само в една валута. Не може да очакваме само търговците да се справят с всичко, това зависи и от нас. Допускам, че ще има пропуски от страна на търговци, особено в по-малки населени места, в самото начало. Те трябва да се снабдят с монети в последните дни на декември. Много търговци няма да го направят. На 2 януари ще отворят магазините си и ще се окаже, че нямат монети", прогнозира Николов. 

Според него най-големият риск си остава грешното пресмятане.

Какво означава необосновано увеличение на цените

"Държавата, чрез законодателя, формулира дефиниция за нещо, което няма място в пазарната икономика. То означава замразени цени. Най-добрите цени се постигат чрез конкуренцията. Вярното поведение е - има двама търговци, още по-добре 22-ма, намирам този, който ми е изгоден, и давам на него парите си. Държавата трябва да защитава конкуренцията", коментира Николов.

КЗП пусна сайта за цените "Колко струва"

"Това е механизмът, който има шанс да свърши работа. Имаме шанс да правим пазарната икономика възможна. Сайтът още не е реализирал потенциалните си възможности. Ако видите турския сайт, който беше създаден преди половин година, направен е с много повече функционалности. Там ще видите всяка марка", обясни той.

"Възможно е след 1 януари да възникнат много въпроси, които не сме успели да предвидим", изтъкна още Николов.


