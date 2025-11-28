ЗАРЕЖДАНЕ...
|Богомил Николов: Ако имате останали пари в левове, си ги вкарайте в сметката
Не е нужно да чакаме Черния петък, за да търсим подводни камъни. Офертите почнаха още от 1 ноември. В някои отношения сме задминали американците, защото при тях кампаниите започват на Черния петък, при нас - от началото на месеца. В България един от най-дискутираните проблеми е колко са реални намаленията. Това заяви Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители".
Трябва да следим за търговски трикове
Според него големите табели, които ни привличат, не значи, че всички стоки са намалени на 90%.
"Това е търговски трик. Нормалните намаления са между 10 и 30%. Не трябва да очакваме всичко да бъде намалено, както ни се иска. Ако говорим за телефони - намалението е при по-старите модели и не бива да се сърдим. Ако знаем какво искаме да купим и си направим списък, наблюдавали сме цената, трикът с измамните намаления няма да мине", обясни Николов за Bulgaria ON AIR.
Политиката за връщане на стока
Трябва да гледаме само цената, a не процентите намаление, категоричен е той.
Кога можем да върнем стоката
"По закон имаме право на връщане в 14-дневен срок, но голяма част от хората не знаят, че това важи само за онлайн търговията. Когато отидем в мола или който и да е магазин, това право не е задължително по закон, а търговска политика. Има такива, които ще дадат, има и такива, които няма. Наша отговорност е да попитаме, за да не останем изненадани", изтъкна гостът.
По думите му е много важно да пазим касовата бележка, защото в България се възприема като доказателство за покупката.
"Трябва да я държим между хартия, за да издържи повече, но най-добре е да я снимаме. Важно е да пазим бележките, особено за по-скъпите продукти. Само 5% от намалените стоки се връщат на старата си цена. Спокойно - ще има намаления и след това. Най-лошото нещо е да излезем на пазар, без да имаме идея какво ще купим. Ако имате останали пари в левове, си ги вкарайте в сметката, защото ще е по-лесно и ще има по-малко рискове, плащайте и с карта", посочи още Николов.
