|Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборния кодекс са скандални
Заседанието на Правната комисия, на което бяха гласувани промени в Изборния кодекс на второ четене, продължи повече от 14 часа и приключи след 04:00 часа сутринта.
"Бърза се изключително много. Чух от колегите, че още тази седмица - в четвъртък или в петък, докладът ще бъде внесен в Народното събрание. Тоест, сега е писан през нощта, бързо, на крак, така както онази комисия, ако си спомняме, за 15 секунди. Така се случват нещата и в момента", заяви Богданов пред NOVA.
Той смята, че има скандални предложения, като например предизборната кампания да е само 20 дни. "Колегите са се преборили да отпадне предложението да няма социология по време на изборния ден", допълни Богданов. Той заяви, че очаква да има вето от страна на президентската институция.
Богданов коментира и потенциалното партньорство с Румен Радев след изборите. "Последните месеци българите разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда от спасител, а от активна гражданска позиция, от отпор на всеки опит да се компрометира нормалното развитие на държавата. Ние имаме два основни приоритета - да изградим силна България със силни, работещи институции и върховенство на правото, и да гарантираме, че България е пълноправен член и партньор в изграждането на силен Европейски съюз. Тези наши приоритети са в основата на разговорите с всеки, с когото потенциално бихме могли да работим", каза Богданов.
Той определи като противоречиви отговорите на президента по важни външнополитически въпроси. "Това не ни дава увереност, че бихме могли в този момент да потвърдим партньорство с потенциална партия на г-н Радев", каза Богданов.
Той отхвърли да има напрежение в ПП. "Листи не са коментирани в момента. Нито хората, които ще участват в тях — имаме Национален съвет", каза депутатът.
