Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

© Около 500 снегорина обработват републиканските пътна мрежа у нас, а трасетата се третират против заледяване, съобщават от АПИ.



Въведена е временна организация на движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход. ФОКУС припомня, че вчера ограничиха движението за всички МПС на път ll-13 между Бяла Слатина и Кнежа поради снегонавявания и намалена видимост.



От НИМХ съобщиха тази сутрин, че днес ни очаква предимно слънчево време, но през нощта срещу събота се очакват нова порция от дъжд и сняг.