ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Благомир Коцев: Казаха ми, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
Автор: ИА Фокус 19:52Коментари (0)1026
© NOVA
Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха арестувани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мярки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. На фокус е кметът на Варна Благомир Коцев.

"Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: "Аз му казвам, че той се бие с дракони." Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна", сподели Коцев.

Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е за обреченост. "Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини", каза още кметът на Варна пред NOVA.

Коцев каза още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.

- По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: "В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета "Денков", рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени."

Той допълни още: "Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание." Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.

- "Никога не съм очаквал, че могат да се използват срещу един кмет служби, манипулирани свидетели, хора, които са готови да лъжесвидетелстват, без последствия за тях. Всеки един от тези хора е имал причина да направи това, защото е загубил някаква привилегия в тази община. Това са уволнени лица, хора, срещу които съм пуснал сигнали до прокуратурата за злоупотреби с общината. Но прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тях, тя ги привиква и ги обръща към мен", обясни още Коцев.

Кметът на Варна заяви още, че някои от проектите в общината са били поставени под риск – например за тръбата под Варненското езеро.

- По отношение на бившия зам.-кмет Диан Иванов Коцев каза, че от момента на ареста не е имал контакт с него. И допълни, че Иванов е напуснал длъжността поради лични причини, но също така са имали разногласия по някои политики и начин на работа. Кметът допълни още, че е бил много изненадан, че Иванов е един от свидетелите срещу него. "Не можех да повярвам, че това е възможно. Това, което има в тези показания, не отговаря на капка от истината. Когато разбрах, че той е казал, че тези показания са дадени под натиск, пак по неговите последвали изяви научих, че са му дадени почти готови показания", допълни още той. Коцев каза още, че е разбрал, че Иванов е получавал заплахи.

- За Пламенка Иванова Коцев посочи, че договорът на фирмата ѝ за предоставяне на услуга – осигуряване на храна на социално слаби хора, е изтичал, а също така е имало обжалване на поръчката от нейна страна на втора инстанция. "Проведох разговор, за да видя какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държи странно и каза: "Аз веднага мога да си оттегля жалбата". Аз казах, че не искам такова нещо, а да намерим решение, защото много хора иначе ще остават без услугата за този период. Правя си равносметка после, че тя може би е искала да провокира подобен тип разговор, за да ме уличи в нещо", обясни той. Коцев беше категоричен, че не е водел разговори за пари с Иванова.

- За Биляна Якова кметът на Варна посочи, че я е виждал веднъж, тя е била служител на Общината. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. "Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това", обясни още той.


Още по темата: общо новини по темата: 79
01.12.2025 Коцев: Получавал съм покани от други партии
01.12.2025 Благомир Коцев влезе в Община Варна
30.11.2025 Свидетелката срещу Благомир Коцев: Събраните пари за гаранцията са пране на пари!
28.11.2025 Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода
28.11.2025 Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем
28.11.2025 200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изтекоха снимки от катастрофата на пътя Габрово - Севлиево със за...
18:48 / 07.12.2025
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварван...
18:04 / 07.12.2025
"ДПС - Ново начало" с контрапротест на 9 декември
16:03 / 07.12.2025
Хеликоптер с провизии за екипажа на танкера "Кайрос" излетя от Ва...
15:23 / 07.12.2025
НИМХ с изненадваща прогноза за понеделник
14:37 / 07.12.2025
Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г...
14:37 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зимни спортове
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: