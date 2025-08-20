ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, има напрежение сред местните
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)1042
©
Български инвеститори вече изкупуват имоти южно от границата в Гърция в такъв мащаб, че предизвикват напрежение сред местните. 

"Говорим за не повече от 1800 български инвеститори – физически лица или фирми“, обясни бизнесменът проф. Йоаким Каламари. "До момента в гръцката икономика са вложени над половин милиард евро. Това са около 12 хиляди имота“, добави той.

"Не изкупуваме цяла Гърция, но…“

Въпреки че числата не изглеждат толкова мащабни, ефектът върху пазара е осезаем. "Мнозина твърдят, че българите сме вдигнали цените до 5–6 хиляди евро на квадрат, особено на Халкидики. Причината е, че част от инвеститорите не просто купуват, но и отдават имотите си под наем – често извън официалните платформи като Airbnb или Booking“, уточни предприемачът.

По думите му това създава нелоялна конкуренция. "Правят се Facebook групи, разчита се на препоръки сред българи. Така не само се изкривява пазарът, но и приходите често не се декларират. Това е дъмпинг за гръцките собственици и проблем за държавата.“

Акцент в разговора бе неспазването на градоустройствените норми. "Ако на парцел от 4 декара в Гърция се позволява строеж от 120 квадрата, често се изгражда двойно или тройно повече. Това вече е пряко нарушение. Дълго време властите проявяваха толерантност, но сега се дава ясен сигнал – спазвайте закона“, предупреди Каламарис пред NOVA. 

На въпрос какво очаква да се случи с българските инвеститори, Каламарис бе категоричен: "Ще има санкции. Ако досега имаше повече търпимост, занапред се очакват проверки и глоби. Румънците също навлизат активно след Шенген, а Гърция иска да подреди пазара си“, посочи той.


Още по темата: общо новини по темата: 671
20.08.2025 Meteo Balkans: Екстремно суха почва в България
20.08.2025 Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гърция
20.08.2025 Не само европейците почиват на гръцкото море
20.08.2025 Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
20.08.2025 Нов воден инцидент в Несебър, този път сериозно пострада Георги Блажев
20.08.2025 Слънчева сряда, градусите стигат 31
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
На днешната дата, преди 1108 години, се е състояла една от най-ве...
09:56 / 20.08.2025
Туристи: Цените в България са повече от приемливи на фона на инфл...
09:11 / 20.08.2025
Абсурд! Цял блок остана без тераси след прекъснато саниране
08:41 / 20.08.2025
Нов воден инцидент в Несебър, този път сериозно пострада Георги Б...
08:29 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души, е пазен чрез връзки в съдебната систем...
08:36 / 20.08.2025
Майката на детето, което загина в Несебър: Стана за стотна от сек...
08:17 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:17 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Убийство в Първомай
Лято 2025
Водна криза
Нов православен храм в "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: