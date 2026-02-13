Бивш член на организацията: Първият ми контакт с Калушев бе, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам Н. и него

© Ново развитие по случая "Петрохан“. Nova разполага с част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица.



Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.



"Първият ми контакт с Калушев беше, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам Н. и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт“, разказва той.



Мъжът обяснява още, че Калушев му е казвал, че самоубийството е "нещо много лошо“. По думите му, когато го попитал как би се самоубил, Калушев отговорил, че "би се гръмнал в главата с пистолет“.



В показанията се описва и йерархията в общността: "Йерархията в общността, в която живеехме, беше, че Ивайло Калушев е ‘лама’ или ‘гуру’. За другите нямаше официални рангове. Думата на Ивайло Калушев беше закон, не се оспорваше никога, приемаше се за истина“, свидетелства мъжът.



Няколко пъти пред разследващите е давал показания и спелеологът Яни Макулев. В разпит от 10 февруари, след като става ясно, че синът му е убит, той заявява:



"По отношение на самите видеозаписи на т.нар. "самоубийство" на тримата в хижата - имам съображения дали са истински, или не.“



От показанията му става ясно, че е видял за последно сина си през ноември в хижа "Петрохан“. Тогава, по думите му, Калушев се похвалил, че е купил кемпера, с който планирали да пътуват из Европа.



Разследването по случая продължава.