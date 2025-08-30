ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без цени в евро по морето
В най-големия ни летен курорт Слънчев бряг двойното обозначаване на цените вече е въведено почти навсякъде при целогодишните обекти като бензиностанции и магазини, пише NOVA. Сезонните търговци обаче масово не са поставили цени в евро.
"За какво да слагат, като той след десет дена затваря?!“, пита риторично Тошко Генов, търговец в курорта. Според него на 8 октомври, когато започват проверките, "то няма ни куче, ни котка, ни човек тука“.
Подобна е картината и на юг от Бургас. В Ахтопол и Поморие над 30% от бранша не са спазили новите правила, защото затварят до средата на септември. "За тях е безсмислено, защото сезонът приключва след няколко дни. Ресторантите, които продължават, за тях е необходимо“, коментира Силвена Момчилова, търговец от Созопол. Нейното заведение ще работи и през зимата, затова тя се готви за неизбежния разход. "Около 30 менюта трябват за нашето заведение, което е около 1500 лева разход“, изчислява тя.
Правилата задължават цените в двете валути да са изписани с еднакъв шрифт и размер. За да избегнат разходи за нови ценоразписи, някои търговци са прибегнали до по-евтин вариант – добавяне на цените в евро с флумастер, но според Минчо Георгиев, търговец на сезонен павилион, това е безсмислено за временни обекти.
В Приморско, където туристите са предимно българи, се очаква 90% от търговците на главната улица да затворят до края на месеца. "Тъй като тук работата е сезонна и все още нямаме запитвания относно еврото, се възползваме от гратисния период. Имаме си графа за евро, но догодина вече ще влязат в сила тези цени“, обяснява Стела Милева, управител на ресторант.
Междувременно, нововъведението вече създава и известно объркване. "На бензиностанцията отива румънецът, вижда, че има в евро, вади евро да плаща и какво правим? Те нито имат еврова каса, нито нищо. Каква е тази безумица, дето са измислили?!“, коментира Тошко Генов.
Проблемът с връщането на ресто в центове притеснява и други търговци. "В този бранш, магазинерския, ще е много трудно с връщането на монетите. Цигарите, всичко е в центове и не знам, много трудно ще е според мен“, смята Минчо Георгиев.
Кметът на община Приморско Иван Гайков също признава, че може да има известен дискомфорт. "Може би с две отделни каси – еврова и левова, ще се създава малко дискомфорт, но смятам, че бързо ще се мине през това предизвикателство“, коментира той.
преди 54 мин.
