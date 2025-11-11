Бащата на Сияна за убийството на кучето Мая: Извършено от лекар…Що за общество сме?

© Facebook Кучето Мая. Убито по най-жесток начин в европейка София от лекар? Прегазено умишлено. Това заяви Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, загинала край Телиш.



"Който може така да отнеме живот, може да стори същото и с човек. Извършено от лекар…Що за общество сме?", добави още той.



Припомняме, че на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара. Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ". Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.