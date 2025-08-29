ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Детето беше преместено в "Пирогов" от болницата в Бургас, където беше настанено заедно с майка си.
Ето какво обясни Попов:
"Състоянието на Марти остава без промяна. Няма влошаване, жизнените му показатели са стабилни. Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" полагат необходимите грижи за него. С две думи: чакаме го да се събуди.
Възстановяването след подобна травма изисква време и не може да стане с магическа пръчка. Детето продължава да е в кома.
Бог да го пази.
При майката на Марти промяна няма. Ситуацията е все така безнадеждна. Христина е с напълно увреден и нефункциониращ мозък. Младото и здраво сърце продължава да работи, а живота и се подържа по изкуствен път от медицинската апаратура.
Молете се за нея!
Не зная дали безразсъдните хора по улиците осъзнават какво причиняват на своите жертви. Затвора се излежава, времето минава, но нашите деца, майки, бащи, баби дядовци не се завръщат никога.
Някои остават тук, травмирани за цял живот. Други остават инвалиди…..
Това не се случва заради болест , а заради безрасъдство, безхаберие и корупция.
НЕПРОСТИМО….
Отново благодаря от името на сем. Здравкови на медиците и цялото общество за огромната подкрепа".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
19:11 / 29.08.2025
Психолог: Тайно обичаме агресията
19:04 / 29.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:24 / 29.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте
17:10 / 29.08.2025
Доц. Стефановски: Разработваме система за измерване удовлетворено...
17:31 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS