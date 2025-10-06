Банкер за еврото: Малките увеличения на цените няма да вдигнат инфлацията през първата година

© Приемането на еврото ще се отрази благоприятно на кредитния рейтинг на България. Това обясни пред БНР Атанас Колев, главен съветник в Икономическата дирекция на Европейската инвестиционна банка.



"Колкото по-дисциплинирани сме в бюджетната политика, толкова по-бързо и повече ще се повишава рейтингът. А това има значение, тъй като се намаляват разходите на българската държава за обслужването на дълга, но също така има и вторични последствия, като подобряване на дълговия рейтинг на общините, особено на тези, които взимат пари на международните пазари".



Еврото ще помогне и за подобряване на инвестиционната среда в България, посочи той в интервю за БНР.



"Премахва разходите за обмяната на валута и на валутния риск с 20 страни от еврозоната, които са и наши основни търговски партньори.



Въвеждането му увеличава и прозрачността при ценообразуването. По-лесно може да сравняваме цените с тези от останалите държави в еврозоната".



Бил съм свидетел на приемането на еврото и в други държави. Тревогите, че цените ще се увеличат навсякъде ги е имало. В България има и една реакция на производители и търговци – ценова стратегия, която е може би и следствие от силно рестриктивната рамка за промяната на цените, която беше приета от българския законодател в рамките на една година.



Опитът във всички държави, приели еврото, сочи, че дори да има леки увеличения в първите няколко месеца, които често се дължат на закръгляне в новата валута, общо инфлацията не нараства много през първата година. След това е по-ниска. Очакванията ми са същото да се случи и в България. Нещата ще се успокоят много бързо през следващата година и инфлацията ще бъде по-ниска, отколкото имахме досега и по-близка до средната за Европа".



Експортно ориентираните производства и финансовият сектор ще почувстват първи ползите от въвеждането на еврото, обясни Атанас Колев.



"Кредитополучателите – също. Лихвите ще намалeят много бързо".



Европейската икономика се възстановява плавно от големия енергиен шок през 2022-2023 година, посочи експертът.



"Нивата на заетост в голяма част от европейската икономика са високи. Има ръст на доходите и се подобряват условията за кредитиране на частния сектор. Очакваме това развитие да продължи и в следващата година. Инвестициите постепенно ще се увеличават.



Една потенциална спирачка са бюджетните ограничения при по-голяма част от членовете на ЕС.



В България нещата също се развиват много добре. В последната година има висок ръст на потреблението – както на частното, така и на държавното.



Инвестициите също са в добра форма. Надявам се, че през следващата година политическата несигурност ще намалява и това ще води до още по-добро развитие на икономическите процеси в България".