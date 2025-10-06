ИЗПРАТИ НОВИНА
Банкер за еврото: Малките увеличения на цените няма да вдигнат инфлацията през първата година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02Коментари (0)283
©
Приемането на еврото ще се отрази благоприятно на кредитния рейтинг на България. Това обясни пред БНР Атанас Колев, главен съветник в Икономическата дирекция на Европейската инвестиционна банка. 

"Колкото по-дисциплинирани сме в бюджетната политика, толкова по-бързо и повече ще се повишава рейтингът. А това има значение, тъй като се намаляват разходите на българската държава за обслужването на дълга, но също така има и вторични последствия, като подобряване на дълговия рейтинг на общините, особено на тези, които взимат пари на международните пазари".

Еврото ще помогне и за подобряване на инвестиционната среда в България, посочи той в интервю за БНР.

"Премахва разходите за обмяната на валута и на валутния риск с 20 страни от еврозоната, които са и наши основни търговски партньори.

Въвеждането му увеличава и прозрачността при ценообразуването. По-лесно може да сравняваме цените с тези от останалите държави в еврозоната".

Бил съм свидетел на приемането на еврото и в други държави. Тревогите, че цените ще се увеличат навсякъде ги е имало. В България има и една реакция на производители и търговци – ценова стратегия, която е може би и следствие от силно рестриктивната рамка за промяната на цените, която беше приета от българския законодател в рамките на една година. 

Опитът във всички държави, приели еврото, сочи, че дори да има леки увеличения в първите няколко месеца, които често се дължат на закръгляне в новата валута, общо инфлацията не нараства много през първата година. След това е по-ниска. Очакванията ми са същото да се случи и в България. Нещата ще се успокоят много бързо през следващата година и инфлацията ще бъде по-ниска, отколкото имахме досега и по-близка до средната за Европа". 

Експортно ориентираните производства и финансовият сектор ще почувстват първи ползите от въвеждането на еврото, обясни Атанас Колев.

"Кредитополучателите – също. Лихвите ще намалeят много бързо".

Европейската икономика се възстановява плавно от големия енергиен шок през 2022-2023 година, посочи експертът.

"Нивата на заетост в голяма част от европейската икономика са високи. Има ръст на доходите и се подобряват условията за кредитиране на частния сектор. Очакваме това развитие да продължи и в следващата година. Инвестициите постепенно ще се увеличават.

Една потенциална спирачка са бюджетните ограничения при по-голяма част от членовете на ЕС.

В България нещата също се развиват много добре. В последната година има висок ръст на потреблението – както на частното, така и на държавното. 

Инвестициите също са в добра форма. Надявам се, че през следващата година политическата несигурност ще намалява и това ще води до още по-добро развитие на икономическите процеси в България".


