Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01
©
Голяма част от банкоматите в България много лесно ще минат от левове към евро. Това коментира,цитиран от Investor.bg Никола Бакалов, член на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на Fibank (Първа инвестиционна банка).

"Настройката им е такава, че да могат до 31 декември да дават левове, а след това – евробанкноти“, поясни той как технически ще се изпълняват операциите на замяната.

Банкерът напомни, че има банкомати с кеш функции и внасянето на пари в тях ще е същото – до 31 януари внасянето ще е в левове, а след това в евро.

Що се отнася до притесненията, че в първите дни на 1 януари могат да спрат банкоматите в България, Бакалов е категоричен, че това няма да се случи. Експерти обаче съветват хората да си приготвят кеш за пазаруване, защото може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти.

Никола Бакалов обясни каква е организацията и редът, по който фирми и граждани ще могат да си закупят евро. За гражданите има стартови пакети, които от 1 до 31 декември ще се предлагат от банките срещу 20 лева. Без такса те ще могат да вземат евромонети на стойност 20 лева по фиксинга.

"За фирмите също има стартови пакети на стойност 200 лева, а за бизнесите, които искат да притежават евробанкноти и евромонети, е създадена възможност да заявят такива количества в търговските банки. Тази заявка ще бъде свързана с блокиране на тази сума в техните левови сметки до края на 2025 година, за да могат да ги получат преди 31 декември и след 1 януари да разполагат с тях“, съобщи банкерът.

Никола Бакалов подчерта, че няма да се променят цените на кредитите след въвеждане на еврото в България.

"Това е гарантирано както от липса на необходимост да се променя каквото и да било, така и от Закона за въвеждане на еврото в България, който урежда и този въпрос. Не могат кредитите след 1 януари 2026 година да бъдат с различна лихва от преди въвеждането на еврото. Това е гарантирано със закон и всички банки го спазват“, отбеляза банкерът.

Той поясни, че промяна може да има ако лихвеният процент е плаващ и е свързан с индекс, който след 1 януари ще престане да съществува, и даде за пример равнището на депозитите в лева. "Ще бъде въведен нов индекс, в който крайният лихвен процент ще се запази същият, какъвто е преди въвеждането на еврото“, съобщи Бакалов.

Той обясни, че и в момента банковата система има много висока ликвидност, "рекордна“, и не смята, че освобождаването на ресурс от задължителните минимални резерви ще се отрази в кредитната политика на която и да е българска банка.

"Очаквам освободеният ресурс от ЗМР да се насочи или към депозитни улеснения в Европейската централна банка, което означава, че българските банки ще започнат да получават доходност от тези освободени средства, или част от тях, в зависимост от рисковите стратегии и рисков апетит на кредитните институции, може да се насочат към инвестиции в други инструменти за постигане на по-висока доходност при отчитане на нулев или минимален риск“, прогнозира Никола Бакалов.


