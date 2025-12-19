ИЗПРАТИ НОВИНА
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:00
©
С настъпването на коледните и новогодишни празници и преминаването към еврото, "УниКредит Булбанк“ АД предупреждава клиентите си за увеличаване на случаите на телефонни измами, фалшиви съобщения за пратки и други типове финансови измами.

Специалистите на банката съветват да се проявява особена предпазливост при контакти с непознати лица, които изискват спешно теглене или предаване на средства. В такива ситуации клиентите не трябва да изпълняват получените инструкции и трябва незабавно да уведомят органите на реда чрез телефон 112.

Случаите на измами включват и фалшиви фактури. Банката препоръчва винаги да се извършва детайлна проверка на сметките и данните на контрагентите преди нареждане на превод, особено при първо плащане към нов контрагент или когато сметката е различна от обичайната.

"Има и опити за измами, свързани с изпращане на съобщения, които изискват директно въвеждане на банкова и лична информация под претекст за актуализиране на клиентски данни, включително IBAN, данни за банкови карти, динамични пароли, потребителски имена и кодове от М-токен“, посочват от банката.

Клиентите се съветват да проверяват коректността на сайтовете преди извършване на плащания.

От "УниКредит Булбанк“ уточняват, че банката не изисква по никакъв канал данни за достъп до Булбанк Мобайл, Булбанк Онлайн или банкови карти. Често измамници се представят за служители на банки и настояват за потвърждение на сметки и карти с цел превалутиране от лева в евро.

Това обаче е опит за измама, тъй като превалутирането ще се извърши автоматично от банките по официалния курс.


