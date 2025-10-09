ЗАРЕЖДАНЕ...
|БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни в еврозоната
Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.
Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.
Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.
