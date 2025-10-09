ИЗПРАТИ НОВИНА
БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни в еврозоната
Автор: Десислава Томева 09:58
©
На 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.



0
 
 
Госпожо Томева, бай Кольо дето управлява автобус 31 дали знае колко грама е една тройунция? Да бяхте написала поне в скоби, че тези 66 хиляди са 2052.8294688 грама, или малко повече от 2052 килограма... :-)))))
0
 
 
Защо решиха да купуват злато когато цената му е рекордно висока? Сега ли разбраха, че влизаме в Еврозоната?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

