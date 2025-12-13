ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
Автор: Десислава Томева 16:11Коментари (0)471
©
Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13.12.2025 г. (събота) и 20.12.2025 г. (събота), като ще извършват следните операции. Това съобщиха от БНБ още през седмицата.

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции:

• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Работно време на касите с клиенти:

от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:

• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

• Размяна на монети и банкноти в левове.

Работно време на касите с клиенти:

от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.


Още по темата: общо новини по темата: 1481
13.12.2025 Съвет от банка: Плащайте с карта, това е защита от грешки и закръгляне при прехода към еврото
13.12.2025 Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
12.12.2025 Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
12.12.2025 ЕК увери: България ще бъде член на еврозоната от 1 януари, изпълнени са всички критерии
12.12.2025 Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
11.12.2025 Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
предишна страница [ 1/247 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия
15:47 / 13.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:33 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени зарад...
14:42 / 13.12.2025
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахов...
15:00 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
България в еврозоната
Купа на България сезон 2025/2026
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: