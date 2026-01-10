БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро

© Във връзка с въвеждането на еврото в Република България Българската народна банка информира, че към 9 януари 2026 г. процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.



Към отчетната дата общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16.1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено налично парично обращение в лева. Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро.



С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.



Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г.



През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.



Надзор и сигнали



БНБ извършва проверки в рамките на своята компетентност по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани.