Автомобил се заби в бензиностанция
Автор: Цвети Христова 22:06Коментари (0)527
© Facebook
виж галерията
Автомобил се заби в бензиностанция. Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал на бул. "Ломско шосе“ 175.

Към момента няма данни за пострадали хора. Има материални щети.

От кадрите се вижда, че на мястото на инцидента има полицаи.


