© Facebook виж галерията Автомобил се заби в бензиностанция. Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София".



Инцидентът е станал на бул. "Ломско шосе“ 175.



Към момента няма данни за пострадали хора. Има материални щети.



От кадрите се вижда, че на мястото на инцидента има полицаи.