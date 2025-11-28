ИЗПРАТИ НОВИНА
Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
22:04 / 28.11.2025
©
Историческото присъединяване на България към еврозоната има и своята техническа страна. Преминаване на банковите системи към еврото е планирано за периода 31 декември – 2 януари. Всяка банка ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период.

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет, съобщиха от Асоциацията на банките в България.

В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с очаквани временни прекъсвания. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.

Асоциацията препоръчва на гражданите да осигурят достатъчна наличност по картата си преди празничните дни, както и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ.

Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.


