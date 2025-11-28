ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет, съобщиха от Асоциацията на банките в България.
В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с очаквани временни прекъсвания. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.
След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.
Асоциацията препоръчва на гражданите да осигурят достатъчна наличност по картата си преди празничните дни, както и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ.
Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1434
|предишна страница [ 1/239 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
22:36 / 28.11.2025
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета,...
23:05 / 28.11.2025
През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщ...
21:35 / 28.11.2025
Времето за взимане на решение при покупка на жилище сериозно нама...
20:22 / 28.11.2025
Ивайло Мирчев: Борисов си промени мнението и оттеглянето на бюдже...
20:23 / 28.11.2025
България разполага с най-много болници и с много легла в ЕС на чо...
19:26 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS