Асен Василев с изцепка в ефира на БНТ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:50Коментари (1)373
© БНТ
Оставката не ни изненада, тя беше логична, след като г-н Борисов първо каза, че оттегля бюджета, а после каза, че не го. На 1-и декември се състоя огромен протест в София, плюс в 20 други града. Беше ясно, че този протест щеше да доведе до това. След протеста на 10-и декември правителството подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация, това заяви в ефира на БНТ лидерът на ПП-ДБ Асен Василев.

На въпрос дали отпушва хаос, Асен Василев заяви, че не е под илюзия, че хората на площада са били там заради него.

 

Той поде драматична реч каква е била причината за протестите, но Бойко Василев го закова:

"А сега без него? Няма да има бюджет, няма да има надбавки, допълнения и индексации на доходите. Логично е да се каже защо точно сега трябваше да падне това правителство?  Защо сега се поиска тази оставка“, запита той.

"Правителството си го направи само“, отвърна Асен Василев.

"Но какво ще стане сега реално?“, запита пак водещият.

"Каквото и стана миналата година“, отвърна политикът.

"Не е ли проблем, че този бюджет не е в евро, а е в лева“, логично пак поде водещият.

"Не е проблем“, несигурно отвърна политикът.

"Но как една администрация, която само ще се озърта кой ще дойде след това, ще може твърдо да контролира спекулата“, отново логично попита водещият на "Панорама“, цитиран от Блиц.

"Ама тя не се контролира от правителството, а от КЗК и КЗП. Те нямат общо с правителството“, запелтечи лидерът на ПП-ДБ.

На въпрос дали ПП-ДБ се координира с президента Румен Радев, Асен Василев отговори категорично - "не". 

Той обаче бе попитан дали именно Радев няма да обере лаврите от протеста и дивидента. 

"Протестите не са политическо обагрени. Следващата голяма задача пред всички хора, които бяха на площада, е да се проведат честни избори. От там може да се промени Изборният кодекс", каза той.

"Възможно ли е президентът, който ви нарече "шарлатани" да е ваш съюзник", запита водещият. Асен Василев пък реши да отговори много коректно към Радев, без да го обвинява. Той подчерта, че президентът спазва задълженията си по Конституция към този момент.

"Това, което видяхме, през всички тези години, е че когато си в коалиция, е трудно да правиш истински реформи. Искам да погледна хората на площада в очите и да поискам от тях пълен мандат – пълно мнозинство“, каза той.

Бойко Василев го посече: "Това не е реалистично“.


Още по темата: общо новини по темата: 134
12.12.2025 Румен Петков опроверга слух: Не е вярно
12.12.2025 Андрей Райчев: На следващите избори ще гласуват 3.5 милиона души
11.12.2025 Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка
11.12.2025 Какво казва Конституцията за настоящата политическа ситуация?
11.12.2025 Ева Кикерезова показа свирката от протеста
11.12.2025 Правителството подаде оставка!
Добре коментира авторът, абсолютно безпристрастно, само не знам защо не си пише името, а е от "екип"
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Политолог: Отговорността на Радев не просто чука на вратата, а на...
20:30 / 12.12.2025
Задава се нов, по-заразен щам на грипа
20:15 / 12.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Президентът Радев се намира в една изключ...
21:17 / 12.12.2025
МВнР с предупреждение към българските граждани
19:41 / 12.12.2025
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно
18:54 / 12.12.2025
ЕК увери: България ще бъде член на еврозоната от 1 януари, изпълн...
16:56 / 12.12.2025

