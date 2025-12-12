ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев с изцепка в ефира на БНТ
На въпрос дали отпушва хаос, Асен Василев заяви, че не е под илюзия, че хората на площада са били там заради него.
Той поде драматична реч каква е била причината за протестите, но Бойко Василев го закова:
"А сега без него? Няма да има бюджет, няма да има надбавки, допълнения и индексации на доходите. Логично е да се каже защо точно сега трябваше да падне това правителство? Защо сега се поиска тази оставка“, запита той.
"Правителството си го направи само“, отвърна Асен Василев.
"Но какво ще стане сега реално?“, запита пак водещият.
"Каквото и стана миналата година“, отвърна политикът.
"Не е ли проблем, че този бюджет не е в евро, а е в лева“, логично пак поде водещият.
"Не е проблем“, несигурно отвърна политикът.
"Но как една администрация, която само ще се озърта кой ще дойде след това, ще може твърдо да контролира спекулата“, отново логично попита водещият на "Панорама“, цитиран от Блиц.
"Ама тя не се контролира от правителството, а от КЗК и КЗП. Те нямат общо с правителството“, запелтечи лидерът на ПП-ДБ.
На въпрос дали ПП-ДБ се координира с президента Румен Радев, Асен Василев отговори категорично - "не".
Той обаче бе попитан дали именно Радев няма да обере лаврите от протеста и дивидента.
"Протестите не са политическо обагрени. Следващата голяма задача пред всички хора, които бяха на площада, е да се проведат честни избори. От там може да се промени Изборният кодекс", каза той.
"Възможно ли е президентът, който ви нарече "шарлатани" да е ваш съюзник", запита водещият. Асен Василев пък реши да отговори много коректно към Радев, без да го обвинява. Той подчерта, че президентът спазва задълженията си по Конституция към този момент.
"Това, което видяхме, през всички тези години, е че когато си в коалиция, е трудно да правиш истински реформи. Искам да погледна хората на площада в очите и да поискам от тях пълен мандат – пълно мнозинство“, каза той.
Бойко Василев го посече: "Това не е реалистично“.
