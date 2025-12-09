Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява

© Булфото Не подкрепихме бюджетите на първо четене. Философията на бюджета, който ни се предлага е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен. Така председателят на ПП Асен Василев коментира приетата на първо четене план-сметка на страната, предаде репортер на "Фокус".



По думите му в новопредложения бюджет се намаляват средствата за здравеопазване 2027г. спрямо 2026 г., като и тези за образование, спорт, култура и наука.



"В същото време 2027 г. и 2028 г. се вдигат осигурителните вноски. Или казано накратко вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това то ще бъде съпроводено с по-малко инвестиции и с повече харчове по непрозрачен начин", каза още той.



"Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява. То задава грешни за страната приоритети. Ако имат грам акъл, ще си подадат оставката още днес. Очевидно го нямат и ще трябва хората на площада да излязат и да им кажат: "Стига, писни ни да ограбвате бъдещето на държавата", подчерта Асен Василев.