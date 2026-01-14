ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше най-малко изборни нарушения
Автор: Марияна Стойчева 12:46
© ФОКУС
С президента обсъдихме предстоящите промени в Изборния кодекс и предложението на управляващите за нови машини. Това обяви председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев, след като им бе връчен вторият мандат за съставяне на правителство от държавния глава Румен Радев. Мандатът беше върнат веднага неизпълнен, предаде репортер на ФОКУС.

"Това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от два месеца, както е предвидено в доклада, е, че всъщност се цели едно – на всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот“, коментира Василев.

Депутатът заяви, че управляващите искат да въведат т.нар. "броячки“ за два месеца, а ако се поръчат нови машини, те трябва до 10 февруари да бъдат купени и сертифицирани. По думите му, при заложен срок от по-малко от два месеца е очевидно, че подобна техническа подмяна не може да бъде реализирана на практика.

"Пъкленият план им е да се мине изцяло на хартиено гласуване", заяви той и допълни:

"Когато имахме 100% машинно гласуване, имаше най-честни избори и най-малко изборни нарушения. Машините са избрани от ГЕРБ – правителството на Бойко Борисов прави поръчката. Защо са ги поръчали, ако не им харесват?"



