ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Асен Василев: Аз като финансов министър оставих 2,3% инфлация, сега е 5,2%
"Това, за съжаление, е два пъти повече от инфлацията, която оставих като финансов министър през април 2024 година, когато тя беше 2,3%", каза още той.
Василев обясни, че при тези нива на поскъпване всички доходи трябва да бъдат индексирани с 5,2%, за да се компенсира реалната загуба на покупателна способност. Според него основните фактори за ръста на инфлацията са увеличението на цените на електроенергията за битови потребители, водата, както и на произведените в България стоки и услуги.
"Ако имаме мнозинство в новия парламент, когато се изготвя държавният бюджет за 2026 година ще настояваме за административни реформи, с които да бъдат намалено драстично броя министерства", каза Василев.
Относно решение на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи" депутатът заяви:
"Това е силен и ясен сигнал на президента срещу Делян Пеевски и "ДПС-Ново Начало", заключи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 134
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 37 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Христо Стоичков: Училище "Никола Вапцаров" в Пловдив, от което тр...
13:41 / 15.01.2026
Идва нова порция голям студ, минусови ще са максималните температ...
13:10 / 15.01.2026
АПС ще приеме третия мандат
12:47 / 15.01.2026
Д-р Ненков: Когато се харчат публични средства, интересът към реа...
13:03 / 15.01.2026
Радостин Василев: На такива като Ахмед Доган не трябва да им се д...
12:17 / 15.01.2026
Радев ще връчи третия мандат на "Алианс за права и свободи"
11:30 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS