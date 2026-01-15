ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев: Аз като финансов министър оставих 2,3% инфлация, сега е 5,2% 
Автор: Марияна Стойчева 14:33
©
В удължителния закон за държавния бюджет е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която възлиза на 5,2%. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

"Това, за съжаление, е два пъти повече от инфлацията, която оставих като финансов министър през април 2024 година, когато тя беше 2,3%", каза още той.

Василев обясни, че при тези нива на поскъпване всички доходи трябва да бъдат индексирани с 5,2%, за да се компенсира реалната загуба на покупателна способност. Според него основните фактори за ръста на инфлацията са увеличението на цените на електроенергията за битови потребители, водата, както и на произведените в България стоки и услуги.

"Ако имаме мнозинство в новия парламент, когато се изготвя държавният бюджет за 2026 година ще настояваме за административни реформи, с които да бъдат намалено драстично броя министерства", каза Василев. 

Относно решение на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи" депутатът заяви: 

"Това е силен и ясен сигнал на президента срещу Делян Пеевски и "ДПС-Ново Начало", заключи той.


Нагъл че нагъл!!!С какъв дълг набутахте държавата,кокорчо!!!
