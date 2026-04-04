Вчера сутринта априлският сняг доведе до подобряване на рекорда за снежна покривка на връх Ботев. На първенеца на Стара планина – 2376 м, са измерени 333 см снежна покривка, съобщи сайтът stringmeteo.com, позовавайки се на данни от наблюдателите на високопланинските станции на НИМХ, които работят в денонощен режим. Досегашният рекорд там е от 325 см.

"Рекорд на връх Ботев! Тази сутрин са измерени 333 см снежна покривка. Досегашният рекорд е 325 см, като вероятно днешното постижение не е окончателно, защото снеговалежите продължават", написаха от организацията "Meteo Bulgaria" в страницата си в социалните мрежи.

Експертите отбелязват, че този феномен е изключително любопитен на фона на тенденциите за глобално затопляне. "Хубаво е, когато можем да си говорим и за такива рекорди във времена с превес на топлото", допълват метеоролозите.