Социологическата агенция Алфа Рисърч публикува последното си изследване преди парламентарните избори на 19 април. Проучването е проведено в периода 13–15 април 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, финансирано е със собствени средства на агенцията и е реализирано чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.

60% от избирателите ще гласуват - най-високата готовност от началото на кампанията

Готовността за участие в изборите бележи ръст в сравнение с предходните месеци. През февруари и март около 55% са заявявали намерение да гласуват. Към средата на април този дял е нараснал до 60%, което се равнява на приблизително 3 300 000 души. Това е най-високото измерено ниво на електорална активност от началото на предизборния период.

Прогресивна България - доминиращата сила, ГЕРБ на второ място

Сред твърдо решилите да гласуват водеща позиция заема коалиция "Прогресивна България" с 34,2%. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 19,5%, следвана от ПП-ДБ с 11,6% и ДПС с 9,4%. "Възраждане" получава подкрепата на 5,8% от анкетираните, а БСП-Обединена левица е точно на прага за влизане в парламента с 4,0%.

Под законово определения праг от 4% остават: "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 2,9%, "МЕЧ" с 2,8%, "ИТН" с 1,7%, АПС с 1,3%, "Синя България" с 1,0% и "Други" с 2,6%.

Какво означава това в депутатски места

При разпределение на 240 мандата по метода на Хеър-Ниймайер и при отчитане само на партиите, преминали 4-процентния праг, прогнозата дава следния резултат: "Прогресивна България" - 97 места, ГЕРБ-СДС - 55 места, ПП-ДБ - 33 места, ДПС - 27 места, "Възраждане" - 17 места, БСП-Обединена левица - 11 места.

При тези резултати нито една партия не би разполагала с мнозинство от 121 депутати самостоятелно. "Прогресивна България" би имала нужда от поне един коалиционен партньор за формиране на правителство.

72% са решили как ще гласуват още преди кампанията

Изследването показва висока степен на предварителна решителност сред избирателите. Седем от всеки десет, заявили намерение да гласуват, са взели решение за своята политическа подкрепа още преди началото на предизборната кампания. Едва 12% заявяват, че ще изберат в оставащите дни до вота.

Половината българи искат еднопартийно мнозинство

На въпроса за предпочитаното управление 49% от анкетираните се обявяват за сценария, при който една партия да има мнозинство и да управлява самостоятелно. Една трета - 33% - предпочитат никоя партия да не разполага с мнозинство, за да има контрол върху управлението. Останалите 18% не могат да преценят.