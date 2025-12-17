"Алфа Рисърч": Ако изборите бяха днес - оспорвана битка между първите две партии

© Булфото Влизането на България в еврозоната остава сред ключовите успехи на 105-ото правителство, но кабинетът "Желязков“ подаде оставка на 11 декември. Това се случи след 11 месеца управление и след многохилядни протести, започнали с обявяването на параметрите на бюджета за 2026 г. и прераснали в силно обществено недоволство срещу корупцията и "мафията във властта“.



На този фон проучване на "Алфа Рисърч“, проведено в периода 5-12 декември сред 1000 пълнолетни граждани в цялата страна, очертава рязко влошаване на доверието към институциите и разместване в електоралните нагласи.



Данните са събрани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните, при стратифицирана двустепенна извадка с квоти по основни социално-демографски признаци.



Антирекорди в доверието - кабинетът тръгна с 39%, си тръгва с 17%



Според социолога Геновева Петрова от "Алфа Рисърч“ пред bTV страната навлиза в "началото на нова политическа ситуация“, а основният фон е тежка криза на доверие към институциите и криза на политическо лидерство.



Правителството, което в началото на годината е стартирало с 39% доверие, в края на управлението си "слиза от сцената“ с 17% доверие и 58% недоверие. Аналогична е динамиката и при оценката за работата на премиера Росен Желязков, чийто рейтинг в края е 21%.



От "Алфа Рисърч“ посочват, че подобни равнища са характерни за начина, по който коалиционни правителства са напускали властта и в предишни периоди – независимо дали след пълен мандат, или след оставка. Разликата този път е скоростта, с която се достига до подобен срив.



Парламентът е в хронична криза - одобрението остава около дъното



Данните очертават траен проблем и в Народното събрание, което остава сред институциите с най-ниско обществено одобрение. Изследването отчита продължаващо масово неодобрение и символично ниски нива на подкрепа – тенденция, която социолозите свързват с постоянната политическа конфронтация, скандалите и "нелицеприятните сцени“ в пленарната зала.



Президентът остава с най-висок институционален рейтинг - но и той губи



Въпреки общата ерозия на доверие, президентската институция остава "лидер“ сред институционалните рейтинги. Към декември 35% одобряват работата на президента Румен Радев, но тенденцията е низходяща – отчетен е спад от около 10 пункта спрямо началото на годината.



Според "Алфа Рисърч“ позициите на президента по теми като еврозоната и войната в Украйна поляризират обществените настроения: подкрепата идва основно от избиратели на БСП и националистически формации, докато симпатизантите на проевропейски партии остават критични.



Доверието в прокуратурата - на практика сринато



Проучването отчита и драматично ниски нива на доверие към и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов - 4% доверие при 58% недоверие.



Според социолозите това е показател за много тежка криза в правосъдието, чието решение зависи от сложни процеси – избор на нов ВСС и последващ избор на титулярен главен прокурор.



Електорални нагласи: ГЕРБ губи 4 пункта, ПП–ДБ расте – ножицата се затваря



По отношение на партийната подкрепа проучването показва разместване след протестите:



ГЕРБ остава първа политическа сила с 21%, но губи около 4 пункта за половин година.



ПП-ДБ отчита ръст и достига 17,8%, което води до съществено сближаване между първите две формации и индикация за оспорвана надпревара.



"Възраждане“ – 11,6%



"ДПС – Ново начало“ – 9,4%.



Социолозите подчертават и още един важен ефект: регистрира се повишена заявена готовност за участие в избори – с 5 до 7 пункта. Ако това се реализира, може да означава между 300 и 500 хиляди избиратели повече, което променя тежестта на партиите с твърди ядра.



На ръба на бариерата: БСП и ИТН под натиск



Алфа Рисърч“ отчита, че БСП и ИТН са сред формациите, които търпят най-сериозни електорални щети след събитията от последните седмици. И двете са в зоната около 4-процентната бариера, което поставя под въпрос парламентарното им представителство при избори "днес“.



Големият въпрос: много "други“ и много нерешили



Най-"зареденият“ потенциал за промяна остава при избирателите извън твърдите ядра:



"Други“ партии – 9,9%



Нерешили за кого – около 13%



Това според социолозите е знак за търсене на алтернатива и възможност за значими размествания в последния момент – в зависимост от това накъде ще се прелеят тези гласове.



Лидерски рейтинги - високо неодобрение за всички, рекордно за Пеевски



Изследването очертава обща тенденция на нарастващ негативизъм към партийните лидери, но прави впечатление, че Делян Пеевски е с изключително висок отрицателен рейтинг – 80% недоверие.







Социолозите посочват, че при ДПС механизмите на мобилизация не зависят само от личния рейтинг на лидера – и исторически партията е показвала способност да запазва резултати при слабо обществено одобрение към председателя си.



40% искат управление около "нова партия“ – но не непременно една-единствена



Сред най-интересните резултати е нагласата на 40% от анкетираните, които заявяват предпочитание за управление, "сглобено“ около нова политическа формация, различна от досегашните.



Социолозите уточняват, че това не означава автоматично подкрепа за една конкретна бъдеща партия – включително и за евентуален проект около президента, а по-скоро показва широка потребност от нов тип политическо представителство.