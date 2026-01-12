ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
Този експеримент е направила асоциацията "Активни потребители", разказа председателят й Богомил Николов по bTV.
Според него е много рано да се прави обобщение вдигнали ли са се цените. Виждал съм закръглявания и нагоре, и надолу, най-фрапантният случай за мен са детските атракционни, които работят с монети - ако са стрували 1 лв., е станало 1 евро.
Някои от търговците направиха повишението още преди санкциите в закона, те заобиколиха закона, но не могат да заобиколят оценката на потребителите. Те само ще загубят, категоричен е Николов.
Той призова хората да са активни и да подават сигнали пред КЗП и НАП, институциите не могат да проверят всеки обект.
Големият проблем си остават малките населени места, къдеот няма банков клон, обмяната там ще стане по-трудна. Там няма друг начин освен търговците ежедневно да обменят левовете в евро. Пощите засега също добре се справят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1749
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нумизмат предупреждава: Огромният тираж прави монетите от 1 стоти...
10:45 / 12.01.2026
Тезата за масово изнасяне от панелките не отговаря на реалността
10:19 / 12.01.2026
АПИ: Републиканските пътища са почистени
10:22 / 12.01.2026
Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папк...
10:13 / 12.01.2026
Доц. Кунчев: Намираме се в навечерието на пика на грипа
09:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а и...
09:44 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS