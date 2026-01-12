ИЗПРАТИ НОВИНА
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
Автор: ИА Фокус 10:14
©
Най-големи затруднения наблюдаваме с обмяната на пари - в банките на много места процедурата е затруднена и стават опашки. Посетихме 10 банки в София, натъкнахме се на учудващи подходи. В 6 от тях се събираше ненужна лична информация, искаха се ненужни декларации - дори за малки суми от 100 лв. В едната банка ни насочиха към интернет страницата им, откъдето да си разпечатаме три формуляра, да ги попълним, да се върнем и да чакаме пак на опашка. Това обезкуражава хората и те отиват в магазина, дават 100 лв., търговецът им връща в лева и така обменът ще се забави.

Този експеримент е направила асоциацията "Активни потребители", разказа председателят й Богомил Николов по bTV.

Според него е много рано да се прави обобщение вдигнали ли са се цените. Виждал съм закръглявания и нагоре, и надолу, най-фрапантният случай за мен са детските атракционни, които работят с монети - ако са стрували 1 лв., е станало 1 евро. 

Някои от търговците направиха повишението още преди санкциите в закона, те заобиколиха закона, но не могат да заобиколят оценката на потребителите. Те само ще загубят, категоричен е Николов.

Той призова хората да са активни и да подават сигнали пред КЗП и НАП, институциите не могат да проверят всеки обект. 

Големият проблем си остават малките населени места, къдеот няма банков клон, обмяната там ще стане по-трудна. Там няма друг начин освен търговците ежедневно да обменят левовете в евро. Пощите засега също добре се справят.


