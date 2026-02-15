Ако рейнджърите от "Петрохан" са се самоубили, кой е спрял камерите?

© Версиите за шесторното (само)убийство край хижа "Петрохан“ и под Околчица са противоречиви. Дадоха се откъси от камери, но никой не изясни какви са те и къде се съхранява информацията от тях. Ако това е пълният запис от камерите, как ако тези мъже, чиито тела са намерени до хижата, наистина са се самоубили, как са изтрили записа? Това каза в интервю за подкаста "Дневен ред“ бившият министър Иван Демерджиев.



"Информацията е фрагментално поднесена и противоречива. В много случаи, когато по подобен начин се процедира, не може да се правят заключения. Много повече са въпросите, които стоят неразрешени, отколкото отговорите“, подчерта той.



"Ако някой е искал да пуска фрагмент, за да убеди обществото, трябваше да пусне момента, в който се случват тези събития. Доколкото разбрах от полицията, телата на загиналите са намерени точно пред хижата, а майката на починалото момче в едно интервю постави въпроси, на които също не чух отговори. Тя твърди, че от мястото, където е снимано, няма стационарна камера. До днес не чух дали има“, заяви бившият министър.



"Поставих въпрос, на който също няма отговор, а именно защо първи на мястото се отзовават агенти от ДАНС. Как получават информация? Какво правят там? Някой трябва да изясни дали са агенти и какво са правили там. Какво са правили другите органи – полицията и пожарната?“, попита той.



"Много ясно от МВР трябва да заявят или от ДАНС дали някои от загиналите е сътрудник на агенцията. Нека разяснят тези камери от какъв тип са и къде се съхранява информацията“, призова Демерджиев.



Ако никой не е спрял записа, ще се разбере кои са пристигнали първи на местопроизшествието, подчерта той.



Според него не е изяснено и какви са били четирите джипа, които свидетелка е видяла, че се движат към хижата. По думите на майката на (само)убития Николай рейнджърите са имало само един.



"Първото нещо, ако издирваш някого, е да провериш тези камери, с които държавата разполага в района, както и да видиш на други евентуални маршрути за оттегляне или за придвижване. Иначе как да разбереш накъде е тръгнал. Ако търсиш хора с цел да ги намериш, правиш това“, подчерта бившият министър.



"Трябва от МВР да ни убедят, че са положени необходимите усилия и са положени адекватни действия, за да бъдат намерени живи тези хора и да се избегне смъртта им. Не съм убеден в това“, добави той.



"За мен е много интересно как сега получаваме някакви фрагментарни снимка от хижата, на разни предмети, които някои твърдят, че навеждат на мисълта за секта... Ако е имало такива, някой е трябвало да я огледа, да констатира какво има в нея и това не е само МВР – има и други институции, които имат такива задължения, а не сега да ни се обясня, че там тайно от очите на обществото се извършва някаква дейност“, заяви Демерджиев.



Сигналите е трябвало да бъдат проверени, за да се избегне това, което се случи, добави той.



Апелирам да не се работи по една единствена версия и да не се приключва бързо и удобно случая, каза бившият министър.



Той призова Даниел Митов да изкара всички записи от камерите, за да видят хората какво точно са записали. "Ако няма запис, трябва да се обясни защо! Къде се е съхранявал? Ако липсва част от него, кой я е изтрил?“, попита Демерджиев.