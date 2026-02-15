ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако рейнджърите от "Петрохан" са се самоубили, кой е спрял камерите?
"Информацията е фрагментално поднесена и противоречива. В много случаи, когато по подобен начин се процедира, не може да се правят заключения. Много повече са въпросите, които стоят неразрешени, отколкото отговорите“, подчерта той.
"Ако някой е искал да пуска фрагмент, за да убеди обществото, трябваше да пусне момента, в който се случват тези събития. Доколкото разбрах от полицията, телата на загиналите са намерени точно пред хижата, а майката на починалото момче в едно интервю постави въпроси, на които също не чух отговори. Тя твърди, че от мястото, където е снимано, няма стационарна камера. До днес не чух дали има“, заяви бившият министър.
"Поставих въпрос, на който също няма отговор, а именно защо първи на мястото се отзовават агенти от ДАНС. Как получават информация? Какво правят там? Някой трябва да изясни дали са агенти и какво са правили там. Какво са правили другите органи – полицията и пожарната?“, попита той.
"Много ясно от МВР трябва да заявят или от ДАНС дали някои от загиналите е сътрудник на агенцията. Нека разяснят тези камери от какъв тип са и къде се съхранява информацията“, призова Демерджиев.
Ако никой не е спрял записа, ще се разбере кои са пристигнали първи на местопроизшествието, подчерта той.
Според него не е изяснено и какви са били четирите джипа, които свидетелка е видяла, че се движат към хижата. По думите на майката на (само)убития Николай рейнджърите са имало само един.
"Първото нещо, ако издирваш някого, е да провериш тези камери, с които държавата разполага в района, както и да видиш на други евентуални маршрути за оттегляне или за придвижване. Иначе как да разбереш накъде е тръгнал. Ако търсиш хора с цел да ги намериш, правиш това“, подчерта бившият министър.
"Трябва от МВР да ни убедят, че са положени необходимите усилия и са положени адекватни действия, за да бъдат намерени живи тези хора и да се избегне смъртта им. Не съм убеден в това“, добави той.
"За мен е много интересно как сега получаваме някакви фрагментарни снимка от хижата, на разни предмети, които някои твърдят, че навеждат на мисълта за секта... Ако е имало такива, някой е трябвало да я огледа, да констатира какво има в нея и това не е само МВР – има и други институции, които имат такива задължения, а не сега да ни се обясня, че там тайно от очите на обществото се извършва някаква дейност“, заяви Демерджиев.
Сигналите е трябвало да бъдат проверени, за да се избегне това, което се случи, добави той.
Апелирам да не се работи по една единствена версия и да не се приключва бързо и удобно случая, каза бившият министър.
Той призова Даниел Митов да изкара всички записи от камерите, за да видят хората какво точно са записали. "Ако няма запис, трябва да се обясни защо! Къде се е съхранявал? Ако липсва част от него, кой я е изтрил?“, попита Демерджиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калуш...
18:33 / 15.02.2026
През 2007 г. България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес ...
18:09 / 15.02.2026
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата с...
17:40 / 15.02.2026
Наводнения и срутища блокират пътища и оставят населени места без...
17:45 / 15.02.2026
Бойко Борисов: Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян До...
17:49 / 15.02.2026
Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ранното ставане ще е голя...
17:56 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS