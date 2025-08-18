ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Автор: Вилислава Ветренска 08:17Коментари (0)6484
©
Ако имате спестени над 10 000 лв. и те не са в банка, как най-лесно и бързо мога да ги обменя в евро след въвеждането на еврото в България?

Внасянето на тези средства по банковите сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмена на такива суми, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно и автоматично в евро на датата на въвеждане на еврото, а, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро. Това съобщават от БНБ. 

Припомняме, че от датата на въвеждане на еврото в Република България при теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително терминални устройства АТМ, ще се разпространяват само евробанкноти.

Превалутирането на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото.


Още по темата: общо новини по темата: 1206
17.08.2025 Проф. Вюрмелинг за еврото: Потребителите могат да предотвратят високите
цени
15.08.2025 От 1-ви януари банкоматите ще пускат само евро
15.08.2025 КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини 
15.08.2025 Предлагат и компесаторките да бъдат изплащани в евро
14.08.2025 Вдигат лимитите за съхраняване на пари и ценности в нашите банки
14.08.2025 Обмяната за суми над 1000 лева в "Български пощи" става с предварителна
заявка
предишна страница [ 1/201 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да зап...
08:55 / 18.08.2025
Изплащаме автомобили на лизинг за над 3.57 млрд. лева
08:33 / 18.08.2025
Празник е!
07:56 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица
07:57 / 18.08.2025
Потушен е пожарът край Стара Загора
20:53 / 17.08.2025
Българин спечели 3.6 милиона лева от нищото!
20:47 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Катастрофи в България
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: