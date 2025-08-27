ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Националната следствена служба пое разследването на инцидента. 4-годишният Мартин, тежко ранен при инцидента, беше транспортиран в болница "Пирогов“ в София. Детето продължава да е в кома. 35-годишната Христина, майка на детето, остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – "необратимо състояние“.
Тя е посетила веднага Никола Бургазлиев в ареста, който споделил, че не употребява наркотици.
"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза“, обясни пред bTV Колева.
Адвокат Крум Цветаров е бил заедно с Бургазлиев, когато са му взети проби. По думите му това се е случило по желание на обвиняемия. "В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 ч. да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява“, допълни той.
Адвокат Колева обясни какво ѝ е казал 18-годишния младеж за момента на удара: "След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди“.
Относно факта, че родителите на момчето са полицаи, адвокатът коментира, че ги познава и са ѝ близки приятели. "Това са изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации“, допълни тя.
Според нея дори и във втората експертиза да се окаже, че има тетрахидроканабинол, това пак не доказва умисъл на престъплението.
По отношение на пострадалите, Никола се надявал на чудо и те да се оправят, каза още адвокатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
преди 17 мин.
0
преди 37 мин.
0
преди 42 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Адвокатката на Паскал: Екстрадирането му трябва да се случи в рам...
09:13 / 27.08.2025
Мъж твърди, че е отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ...
09:18 / 27.08.2025
Ентомолог: Комарът е най-опасното животно за хората
09:00 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше ...
08:43 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на ...
07:51 / 27.08.2025
На днешния ден почитаме двама светци
07:50 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS