ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Автор: ИА Фокус 08:41Коментари (3)2745
©
Бях изключително изненадана, че в пробата на Никола Бургазлиев беше открита марихуана – тетрахидроканабинол. Това заяви адвокат Галина Колева в "Тази сутрин“, която защитава 18-годишния младеж, който на 14 август в Слънчев бряг прегази петима души, качвайки се с АТВ на тротоара.

Националната следствена служба пое разследването на инцидента. 4-годишният Мартин, тежко ранен при инцидента, беше транспортиран в болница "Пирогов“ в София. Детето продължава да е в кома. 35-годишната Христина, майка на детето, остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – "необратимо състояние“.

Тя е посетила веднага Никола Бургазлиев в ареста, който споделил, че не употребява наркотици.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза“, обясни пред bTV Колева.

Адвокат Крум Цветаров е бил заедно с Бургазлиев, когато са му взети проби. По думите му това се е случило по желание на обвиняемия. "В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 ч. да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява“, допълни той.

Адвокат Колева обясни какво ѝ е казал 18-годишния младеж за момента на удара: "След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди“.

Относно факта, че родителите на момчето са полицаи, адвокатът коментира, че ги познава и са ѝ близки приятели. "Това са изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации“, допълни тя.  

Според нея дори и във втората експертиза да се окаже, че има тетрахидроканабинол, това пак не доказва умисъл на престъплението.

По отношение на пострадалите, Никола се надявал на чудо и те да се оправят, каза още адвокатът.


Още по темата: общо новини по темата: 37
26.08.2025 Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
26.08.2025 В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана
26.08.2025 Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
25.08.2025 Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг 
25.08.2025 Хеликоптерът с 4-годишния Мартин кацна в София
25.08.2025 Медицински хеликоптер транспортира Марти до "Пирогов"
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 17 мин.
0
 
 
Нищо не се споменава за отношението му към това че едно дете е в болнично легло, вместо да се радва на детството си. И за това, че една майка няма да бъде до детето си, когато то расте, изгражда се като личност, създава семейство.
0
 
 
таз адвокатка кърти мивки.Пунктът бил в насрещното движение-ама лельо пункта си е там.Ако на нашето лайненце му идва в насрещното да тръгне по посока на движението и да гледа къде може да направи обратен завой.Няма как нещо да ти е в насрещното движение,което е отстрани на пътя.И там леля е взела 20 -30 бонки да защитава лапенцето.Накрая като вземе 20 годишна присъда ще я качат в багажника и ще искат да връща.
0
 
 
Колко нагли хора има. г-жа Адвокатката да полежи малко с синчето... само не разбрах дали я е гледал с учучен поглед или влюбено. Противни хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Адвокатката на Паскал: Екстрадирането му трябва да се случи в рам...
09:13 / 27.08.2025
Мъж твърди, че е отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ...
09:18 / 27.08.2025
Ентомолог: Комарът е най-опасното животно за хората
09:00 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше ...
08:43 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на ...
07:51 / 27.08.2025
На днешния ден почитаме двама светци
07:50 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: