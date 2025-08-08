ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Сериозни санкции за търговците, които не формират цените си правилно
Законът за въвеждане на еврото предвижда задължително от 8 август тази година до 8 август 2026 г. търговците на стоки и услуги да обявяват цените си в лева и евро. Прави се изключение за таксиметровите превози, цигарите и горивата.
Ден преди 8-ми август на един от най-популярните столични пазари нито един от търговците не беше готов с пренастройките на касовите апарати и никъде цената не беше обявена в евро.
Търговците трябва да формират цените добросъвестно и прозрачно, а всяка промяна нагоре трябва да бъде икономически обоснована, пише в закона.
Ако започне тенденция на поскъпване, КЗП и НАП могат да поискат информация за причините и в кратки срокове да проверят търговеца. При нарушение, имуществените санкции са в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.
С промени в Закона за еврото обаче бизнесът получи два месеца отсрочка и няма да бъде глобяван, а само предупреждаван, за синхронизирането на касовите апарати. Оказва се, необходимо е време, защото са актуализирани едва 35% от 500 000 фискални устройства.
"Всеки ден ще се подготвяме с калкулатор".
И така, търговците на пазара се възползват от отсрочката и отново, по българска традиция, отлагат настройките на софтуера на касовите апарати за последния момент.
Затова пък потребителите са наясно с това, което предстои и притесенията стават все по-малко. Това обаче притъпява бдителността и някои вече са потърпевши от некоректни, но не и незаконни търговски практики.
Липсата на стандарт при изписването на цените в лева и в евро, и това, че законът не посочва изрично подход, обърква клиентите. Особено предвид това, че във всеки магазин практиката е различна, а има и случаи цената в евро да се изписва върху червени етикети, цвета, който потребителят е свикнал да свързва с промоции. Адвокат Венцислав Бенов разясни пред БНР:
"Законът посочва, че цените трябва да са изписани една до друга – с еднакъв шрифт и по начин, който да не подвежда потребителите.
КЗП може да каже, че една или друга практика е заблуждаваща. Във времето ще се формира практика както на самата на самата комисия, така и на съда.
Разбира се, седи възможността и законодателни промени през НС".
Законът предвижда сериозни санкции за търговците, които не формират цените си правилно, посочи той.
"Търговец на пазара би могъл да бъде глобен с няколко хиляди лева".
Ние, като потребители трябва внимателно да четем етикетите, съветва адвокатът.
