© Фейсбук За тежък инцидент на магистрала "Тракия" научи Plovdiv24.bg. Става дума за горящ камион на 157-ия километър на аутобана в платното по посока за София. Задръстването е голямо.



Засега все още липсва официална информация от властите - както за това дали има пострадали, така и за причината, довела до възникването на пламъците.



Шофирайте внимателно!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.