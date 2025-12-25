ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
Временно за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода "Превала".
Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
09:29 / 25.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
15:11 / 24.12.2025
