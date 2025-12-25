ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
Автор: Вилислава Ветренска 14:00Коментари (0)0
©
377 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Слаб сняг вали в Северна България, като по-интензивен е в областите Враца, Видин и Монтана, както и по Старопланинските проходи.

Временно за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода "Превала". 

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


Още по темата: общо новини по темата: 167
25.12.2025 Снегът по АМ "Хемус" не е почистен
25.12.2025 Природата се побърка: Люляк цъфна в навечерието на Коледа
25.12.2025 Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложете
пътуването!
25.12.2025 Обстановката по пътищата е усложнена!
25.12.2025 На проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг
25.12.2025 До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
11:53 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: