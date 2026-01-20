ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
