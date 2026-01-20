ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!
Автор: ИА Фокус 16:14Коментари (0)243
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване утре и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд. Ще има условия за заледяване и хлъзгавост, като в тези области е определен жълт код за опасно време заради възможни поледици.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.


