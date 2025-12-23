ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ предупреди: 100 000 автомобила тръгват само от столицата
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.
За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик днес – 23 декември, от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Тракия“ и "Струма“ - по цялата им дължина, и по АМ "Хемус“ в участъка от София до п. в. "Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, излизащи от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления, когато много хора тръгват на път, като се ограничат предпоставките за инциденти поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.
На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.
В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.
Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.
На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.
На АМ "Тракия“ в участъка от п. в. "Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. "Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).
В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10 ч. и 20 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ "Струма“ и пътен възел "Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.
Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.
Необходимо е шофьорите да тръгват на път с изправни автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.
Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали и работата на почистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
