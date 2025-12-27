ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Пътните настилки са предимно мокри и частично заледени
Вятър духа в областите Бургас, Варна, Видин, Добрич, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Шумен и Ямбол. Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.
Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ "Тракия“, по АМ "Струма“ и АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел "Дерманци“ (км 98+150).
Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:
- За посока Бургас, Благоевград и Варна на 30.12.2025 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.
- За посока София на 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.
Забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.
По преценка на водачите по време на временната забрана за движение, като обходни маршрути могат да се ползват други републикански пътища.
