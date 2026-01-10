ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване
Към момента слаб сняг вали по високите части в областите София, Смолян и Пазарджик. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване.
За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 264
|предишна страница [ 1/44 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
11:16 / 10.01.2026
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
10:04 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура
08:54 / 10.01.2026
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва оказването на...
10:05 / 10.01.2026
БСП избира новото си ръководство
08:31 / 10.01.2026
Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
08:55 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS