7 лева за кило краставици
Автор: ИА Фокус 11:59
©
За втора седмица потребителската кошница остава 98 лв. - това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 

"Последните 100 дни, след заявка на анализатори за стрес на пазара, започнахме да даваме брифинги всяка седмица. Виждаме нормално пазарно взаимодействие, нито видяхме криви, прогнозите за необосновани покачвания от май не се сбъднаха", коментира председателят на комисията Владимир Иванов.

Той изтъкна, че на пазара има разнообразие от стоки. Сред най-дефицитните от доста време са кафето и какаото, но има данни за увеличаване на световните запаси.

"Зелен пипер, червен пипер - имаме масово. Доматът е в посока надолу - въпросът с цената е свързан с ниско и високо качество - питат защо доматът е 5 лв. - качеството е с различна цената. Имаме свръхнатоварване с краставици, това ще доведе до натиск в посока надолу", заяви Иванов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че плодовете продължават да държат високи цени заради унищожената реколта, но тенденциите са за понижение - заради добрите реколти на съседните ни държави. 

Спекула с цените

При млечните продукти има задържане на цените, като за 100 дни кашкавалът дори е поевтинял от 18,50 лв. до 17,60 лв. 

Най-стабилни са стойностите на варивата и зърнените храни, както и на захарта. 

"Средната цена на едро трябва да е ориентир считаме ли тази на пазара за справедлива. Ако видим краставица за 6-7 лв., това е ненормално висока цена и от нас зависи дали ще закупим. Колкото по-рационален е изборът, ще оказваме реално влияние на пазара", изтъкна председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Така например, преди да купим една стока, можем да проверим в няколко магазина къде е най-изгодна.

България има по-голям потенциал за производство

Очакванията му са за засилване на производството на зеленчуци у нас. 

"България не произвежда колкото може, имаме голям потенциал, част от продуктите ни са с уникално качество, имаме един от най-уникалните домати. Това може да стане с изграждането на повече покрити площи като оранжерии. Можем да вземем мерки, България има огромен потенциал за експортно ориентирано земеделие", заключи Владимир Иванов.







