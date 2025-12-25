ЗАРЕЖДАНЕ...
|7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
Заплати, пенсии и помощи преминават в евро
От 1 януари 2026 г. заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, ще се изплащат в евро. Всички тези плащания ще бъдат превалутирани по официалния фиксиран курс.
След превалутирането сумите ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак се увеличава с една единица.
Как ще се преизчисляват заплатите по трудови договори
Трудовите възнаграждения, записани в трудовите договори в левове, ще бъдат превалутирани в евро в полза на служителя. Закръгляването се прави до най-близкия евроцент, като при необходимост сумата се увеличава така, че стойността ѝ в евро да не бъде по-ниска от досегашната в левове.
Например брутна заплата от 2000 лева след превалутиране ще бъде 1022,59 евро.
Как ще се изплащат социалните и паричните обезщетения
Всички парични и социални помощи, както и обезщетенията, ще се изплащат в евро от датата на въвеждане на новата валута. Правилата за превалутиране и закръгляване са същите като при заплатите и пенсиите и гарантират, че няма да има намаление на получаваните суми заради преминаването към еврото.
Автоматично превалутиране на средствата в пенсионните фондове
Средствата по индивидуалните партиди в допълнителните пенсионни фондове също ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Всяко пенсионноосигурително дружество е длъжно да актуализира информацията по партидите на своите клиенти, като спазва установените правила за превалутиране и закръгляване.
Двойно обозначаване на средствата в пенсионните партиди
В периода на двойно обозначаване пенсионноосигурителните дружества ще показват наличните средства едновременно в левове и в евро. Това ще важи за индивидуалните осигурителни партиди във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и за аналитичните сметки на лицата, получаващи разсрочени плащания.
Данните ще се предоставят безплатно и ще отразяват състоянието на средствата към края на календарната година преди въвеждането на еврото.
