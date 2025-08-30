ЗАРЕЖДАНЕ...
|56-годишен мъж е пострадалият при пожара край Лясковец, спасени са 1800 овце и коне
Край Лясковец е се в запалила ферма за едър рогат добитък. Изгорели са между 80 и 100 глави едър рогат добитък. Пострадал е и 56-годишен работник.
"С тежки изгаряния той е настанен за лечение в русенска клиника. Спасени са над 1800 овце и коне, сеновал и част от покривната конструкция. В гасенето са участвали екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и сектор СОД", допълват от полицията.
Малко по-късно екипи от старата столица са реагирали на сигнал за взрив на технологично съоръжение в Кроношпан. Задействали са се гасителните инсталации на предприятието и огнеборците са извършвали само охлаждащи действия.
"В края на нощта е получен сигнал за пожар в хлебозавод в Павликени. Екипи от В. Търново и Павликени са успели да спасят 2000 кв. м. сгради, 3 поточни линии и една пещ. Огънят е унищожил ел. пещ, поточна линия и покривна конструкция. Пострадали няма. Причините и за трите пожара предстои да се изясняват", обобщават от полицията..
