|5-годишно дете се удави в басейн на морето
Трагедията се е случила около 22:00 часа, когато детето, по неизяснени причини, е влязло във водата. На метри от него били майка му и вуйчо му, но всичко се е случило толкова бързо, че шанс за спасяване почти не е имало.
Собственик от съседен апартамент в комплекса разказа, че детето било кротко, послушно и дори се страхувало от водата – никога не влизало само, без придружител. В нощта на инцидента не е имало пояс или плувки около него. Какво е накарало малчугана да се приближи и да влезе в басейна, остава загадка.
