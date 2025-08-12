5-годишно дете се удави в басейн на морето

© Равда осъмна в шок и тъга след ужасяващ инцидент, разиграл се снощи в хотелски комплекс, намиращ се на ул. "Нептун“. Петгодишно дете от Стара Загора, дошло със семейството си да прекара лятото на морето, е загинало, удавено в басейна на комплекса, съобщи Флагман.



Трагедията се е случила около 22:00 часа, когато детето, по неизяснени причини, е влязло във водата. На метри от него били майка му и вуйчо му, но всичко се е случило толкова бързо, че шанс за спасяване почти не е имало.



Собственик от съседен апартамент в комплекса разказа, че детето било кротко, послушно и дори се страхувало от водата – никога не влизало само, без придружител. В нощта на инцидента не е имало пояс или плувки около него. Какво е накарало малчугана да се приближи и да влезе в басейна, остава загадка.