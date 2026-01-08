ИЗПРАТИ НОВИНА
489 снегорина обработват пътищата в страната, третират се против заледяване
Автор: Теодора Патронова 17:26Коментари (0)43
489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за обледеняване на пътищата, съобщиха от АПИ.

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по път II-29 Варна – Добрич на МПС над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция "Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.


Още новини от Национални новини:
Вижте какво откриха митничари в 5 дървени сандъка
13:51 / 08.01.2026
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, на терен с...
13:58 / 08.01.2026
Спорен олигарх и частната му болница с остра атака срещу МЗ
13:56 / 08.01.2026
Даниел Митов за протеста на гръцките фермери: Проблемът ще бъде р...
14:06 / 08.01.2026
Алекси Кесяков: Голяма част от катастрофите можеше да не се случа...
12:42 / 08.01.2026
"Да, България": Сарафов трябва да бъде освободен незабавно!
12:42 / 08.01.2026

