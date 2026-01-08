ЗАРЕЖДАНЕ...
|489 снегорина обработват пътищата в страната, третират се против заледяване
Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по път II-29 Варна – Добрич на МПС над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.
Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
