|400 сигнала, но малко констатирани нарушения при търговците след еврозоната
"Процесът върви много добре, естествено има хора, които вечно не са готови и подготвени", каза Владимир Иванов, председател на Координационния център и шеф на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Осъществени са 4000 проверки на КЗП, 7% са констатираните нарушения.
НАП е наложила санкции в минимален размер, защото са първи нарушения.
За периода 01-05.01.2026 г. са подадени над 400 сигнала, които в момента се обработват.
На 08.01.2026 г. започват проверки в зимните курорти, уточниха институциите.
"Необходимите банкноти и монети са в наличност и всеки търговец може да се сдобие с тях от всяка търговска банка", категоричен бе Владимир Иванов.
"Призоваваме всички българи да използват банките и Български пощи за обмяна на лева в евро, за да не станат жертви на престъпления", допълни той.
Ваучерите се причисляват на стойността в евро, информира Иванов. Пенсиите ще се изплащат по обичайния график.
"Процесът по въвеждане на еврото върви много гладко, много по-добре от очакваното, няма място за паника", категоричен бе Владимир Иванов.
