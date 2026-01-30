ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|30 млн. евро са вкарани в обращение чрез магазините на Lidl
"Благодарни сме на всички наши колеги и банкови и инкасо партньори, че през този изключително предизвикателен период успяхме да подсигурим на клиентите спокойно пазаруване. Изпълнихме на 100% нашия ангажимент по закон да връщаме ресто в евро до момента. Положихме всички усилия да подкрепим българските домакинства в прехода към новата национална валута чрез прозрачна комуникация и стабилност на цените, както и допълнителни акции и намаления във всички основни групи продукти“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
Възстановени нива на картовите разплащания
В началото на месеца веригата отчете около 20% ръст на плащанията в брой, спрямо същия период на миналата година. Към момента съотношението между плащанията в брой и картовите разплащания вече е възстановено до нивата преди периода на въвеждане на еврото.
Желанието за изчистване на българските лева в брой доведе и до лек спад - около 2,5%, в използването на касите на самообслужване в обектите на веригата през януари. Към момента натовареността на касите на самообслужване също е възстановена.
През месеца на двойно обращение в магазините на ритейлъра са извършени 30 проверки, при които няма установено нито едно нарушение или несъответствие при изчислението на цените в евро.
Как ще пазаруваме от 1 февруари
Съгласно законовите разпоредби, от 1 февруари на касите на Lidl разплащанията ще могат да се осъществяват само в евро, а двойното обозначение на цените ще продължи, като първо ще е посочена сумата в евро, а на второ място тази в лева.
Подкрепа за домакинствата
Lidl продължава допълнителните акции с намалени цени на основни продукти за домакинството до края на месец февруари, като част от по-широкия ангажимент за подкрепа на клиентите в периода на адаптация към новата валута. В рамките на кампанията "До теб във всяка стъпка към еврото“ целта на веригата остава ясна – предвидимост, прозрачност и спокойствие за клиентите в един от най-важните преходни периоди за страната, както и обичайно по-предизвикателните зимни месеци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1859
|предишна страница [ 1/310 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина
14:27 / 30.01.2026
Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka ...
14:34 / 30.01.2026
Маргарита Николова е готова да стане служебен премиер
14:03 / 30.01.2026
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните запл...
13:18 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разпола...
12:57 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS