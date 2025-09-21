© виж галерията Момиче на 18 години е в тежко състояние след катастрофата на бул. "Драган Цанков“ в София. Това съобщиха лекари от ИСУЛ. Била е въведена в шокова зала.



Към този момент състоянието на момичето е стабилно. То е с фрактура на таза, с контузия на белия дроб и опасност за живота.



Припомняме, че инцидентът стана на бул. "Драган Цанков“ в София, между Парк хотел "Москва“ и Телевизионната кула, където пътят в момента е затворен.



Мотор с двама души се блъска в автомобил. Загинали са шофьорът на леката кола и мотористът. Сигналът е подаден в 12:33 ч.



На мястото са били изпратени три линейки, които са пристигнали за около три минути.