|18-годишното момиче от тежката катастрофа с мотор в София е с опасност за живота
Към този момент състоянието на момичето е стабилно. То е с фрактура на таза, с контузия на белия дроб и опасност за живота.
Припомняме, че инцидентът стана на бул. "Драган Цанков“ в София, между Парк хотел "Москва“ и Телевизионната кула, където пътят в момента е затворен.
Мотор с двама души се блъска в автомобил. Загинали са шофьорът на леката кола и мотористът. Сигналът е подаден в 12:33 ч.
На мястото са били изпратени три линейки, които са пристигнали за около три минути.
