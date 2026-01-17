ИЗПРАТИ НОВИНА
17 дни след въвеждането на еврото, 58% от левовете вече са изтеглени от обращение
16:30
© bTV
17-и ден от въвеждането на еврото у нас - над половината от левовете вече са изтеглени от обращение. Данните са на Българска народна банка, според която към момента 58% от наличните левови банкноти и монети са обменени.

В същото време в обращение вече са пуснати 4,3 млрд. евро - сума, която по оценка на Централната банка е напълно достатъчна, за да функционира нормално финансовата система в страната.

И в днешния ден пред сградата на БНБ има хора, които са дошли да обменят останалите си левове в евро. Впечатление прави, че опашките са по-къси в сравнение с предходната събота – знак, че процесът по обмяната напредва.

Пенка пазарува с лист в ръка, защото трудно пресмята левовете в евро

"Работя в хранителен магазин и ми се събират много монети, които няма къде да използвам“, разказа пред bTV една от чакащите. Други споделят, че предпочитат да обменят парите си сега, вместо да чакат последните дни на януари, въпреки че до края на месеца левът и еврото все още се използват паралелно.

Хората отчитат, че не се начисляват такси за броене, а времето за изчакване е около час. За обмяната е необходима лична карта, като условията са еднакви както за клиенти на банките, така и за хора без сметка в съответната институция. Декларация се изисква единствено при суми над 5000 евро.

От БНБ напомнят, че част от търговските банки също работят в съботните дни до края на месеца, за да улеснят гражданите в процеса на валутна обмяна.


