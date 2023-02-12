1 новозаразен с COVID-19 в Пловдив

© 25 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 789 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.



Положителни са близо 3,2% от пробите.



Няма починали, а 2 са излекувани.



В болници за лечение остават 187 пациенти. От тях 24 са в интензивни отделения.



През последните 24 часа е била поставена 1 ваксина.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 3; Варна - 5; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 0; София град - 7; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 0 души.