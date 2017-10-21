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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:23 / 11.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Áþäæåòúò íà Ïëîâäèâ çà 2018-òà, êîéòî ùå äîéäå îò äúðæàâàòà, ùå å ïî-âèñîê îò ìèíàëîãîäèøíèÿ. Íîâèíàòà ñúîáùè øåôúò íà áþäæåòíàòà êîìèñèÿ â ïàðëàìåíòà Ìåíäà Ñòîíîâà, êîÿòî äíåñ áå óäîñòîåíà ñ âèñîêîòî çâàíèå Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà íà ÀÌÒÈÈ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. 

Òîâà å òàêà ïðåäèìíî çàðàäè ðúñò â ñòàíäàðòèòå ïî îòíîøåíèå íà äåëåãèðàíèòå îò äúðæàâàòà äåéíîñòè. Îòäåëíî Ïëîâäèâ î÷àêâà äà ïîëó÷è 8 000 000 ëåâà çà êóëòóðíà èíôðàñòðóêòóðà, ïîÿñíè Ñòîÿíîâà, ïðèïîìíÿéêè, ÷å ïðåç 2017-òà íà ãðàäà ïîä òåïåòàòà âå÷å áÿõà ïðåõâúðëåíè 7 000 000 ëåâà çà ïîäîáíè ïðîåêòè. 

Ïúëíà êàðòèíà çà ïëîâäèâñêèÿ áþäæåò îáà÷å ìîæå äà ñå î÷àêâà åäâà êîãàòî ÎáÑ ãëàñóâà ðàçìåðà ìó çàåäíî ñúñ ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè, êîèòî - ïî äóìèòå íà Ñòîÿíîâà, íèêàê íå ñà ìàëêî. 

"Ãîðäà ñúì, ÷å Ïëîâäèâ å íàé-áúðçîðàçâèâàùèÿò ñå ãðàä â Áúëãàðèÿ", èçòúêíà òÿ. "Òðàêèÿ èêîíîìè÷åñêà çîíà" ïúê âå÷å å ïðèìåð, ïî êîéòî â ìîìåíòà ñå êîíñòðóèðàò è ðàçâèâàò äðóãè èêîíîìè÷åñêè çîíè â ñòðàíàòà. 

"Òîâà ïî âñÿêàêúâ íà÷èí âëèÿå íà ãðàäà è íà õîðàòà, êîèòî æèâåÿò òóê. Åäíîâðåìåííî òîâà ñúçäàâà ïðîáëåìè, çàùîòî âñå ïîâå÷å õîðà èäâàò äà æèâåÿò â Ïëîâäèâ è òóê å ãîëÿìîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è çàäà÷à íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ äà ðàçâèâà ãðàäà, êîéòî äà îñòàíå ïðèâëåêàòåëíî ìÿñòî çà æèâååíå", êîìåíòèðà îùå øåôúò íà áþäæåòíàòà êîìèñèÿ. 





Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 125
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ðàñòåì íà ãîðå, íå íà ñòðàíè, îáà÷å....
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Ïàê áåçêðàéíè ëúæè ñ òàçè êðàäëèâà àäìèíèñòðàöèÿ íà÷åëî ñ êìåòà ìíîãî ñìå äîáðå. Ñàìî öåíòúðà å Ïëîâäèâ âèæòå êâàðòàëèòå.
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Îãðîìåí,ñâåòåù íà ñòåíàòà "ìèíóñ"! Ñåëÿíèÿ, ïðîñòîòèÿ,ãëóïîñò áåçïîäîáíà - õàñêîâñêè áàòêè , ñèëèêîíîêàçåðè è ïóìè â äåéñòâèå èìàìå îò èçâåñòíî âðåìå â Ïëîâäèâ..., à áåøå õóáàâ è ñïîêîåí ãðàä. ×óâñòâàì ñå ìàëöèíñòâî â ðîäíèÿ ìè ãðàä, à çà ðîäíèÿ ìè êâàðòàë äà íå ãîâîðèì. Òîòàëåí êîëàïñ...!!!!
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Êàòåãîðè÷íî å ÏËÞÑ... âñåêè êîéòî èìà ðàìåíå íà ãëàâàòà ñè, îñúçíàâà êàêâî îçíà÷àâà íàñåëåíèåòî íà åäèí ãðàä/äúðæàâà... Òîâà ñà ïîâå÷å êîëè÷åñòâî ïàðè â îáðúùåíèå, ïîâå÷å áèçíåñ, ïîâå÷å îò âñè÷êî... Ñúãëàñåí ñúì, ÷å òîâà å ïîâå÷å òðàôèê, ïîâå÷å êðàæáè, ïîâå÷å ñåëÿíèÿ... çà ïîñëåäíîòî, ñ ïðàâèëíà ïîëèòèêà, è ðàáîòà íà èñòèòóöèèòå ìîæå äà ñå ïîäîáðè... Êàòåãîðè÷íî å ÏËÞÑ...
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Çàïëàòèòå îáà÷å ñà ïî íèñêè îò òåçè â Õàñêîâî,Ñò.Çàãîðà,òà çàòîâà ñîôèÿíöè ñè ïåñòÿò ïàðè îò çàïëàòè
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Ïî ïðèíöèï å ïëþñ, íî â íàøèÿ ñëó÷àé èäâà ñ ìèíóñè, çàùîòî êîíòðîëà çà âñÿêî åäíî íåùî ëèïñâà. Åäèíñòâåíî îáùèíàòà âúðøè ðàáîòà è ðåàãèðà íà æàëáè è ñèãíàëè, êîëêîòî è ïîçâîëÿâàò çàêîíèòå. Âñè÷êè îñòàíàëè èíñòèòóöèè, çäðàâíè, ïîëèöèÿ, êàò, ó÷èëèùà, îêîëíà ñðåäà, ñèíäèêàòè, ñúä è ïðîêóðàòóðà è ò.í., ñà ïúëíè áåçõàáåðíèöè. Îò òàì èäâàò ïðîáëåìèòå, íå îò óâåëè÷åíîòî íàñåëåíèå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ìíîãî ïèÿí, áåç êíèæêà è ñ íåçàêîííà êîëà åäâà íå óáè ïðèÿòåëèòå ...
16:29 / 11.12.2017
Êðàñèâî! Òîâà ñà íîâèòå òàáåëè ñ èìåíàòà íà óëèöè â Ïëîâäèâ!
16:17 / 11.12.2017
Ìëàäåæ îò ñàòîâ÷àíñêî ñåëî å àâòîðúò íà óìîïîìðà÷èòåëíîòî èçïúëíå...
16:01 / 11.12.2017
Áåçóìíè âèäåîêàäðè îò Ïëîâäèâ! Âèæòå íÿêîëêî êàòàñòðîôè â ìîìåíòà...
13:35 / 11.12.2017
Ïëîâäèâñêà äåïóòàòêà ñòàíà "Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà"
13:54 / 11.12.2017
Ìàñîâè îñòàâêè â ÒÅËÊ êîìèñèèòå â Ïëîâäèâ
13:22 / 11.12.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Òîòàëíà ìàëîóìùèíà: Äæèãèò çàêëåùè êîëàòà ñè íà óëèöà â Ñòàðèÿ ãðàä
18:04 / 10.12.2017
Ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà â ïîëèöèÿòà: Áÿõ èçíàñèëåíà!
11:20 / 09.12.2017
Ñîáñòâåíèöèòå íà òåçè äâà ìåðöåäåñà íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà ãè ïîäêàðàò!
09:49 / 09.12.2017
"Æúëò" êîä! Íàõëóâà ñòóäåí âúçäóõ, èäàò äúæäîâå è âåòðîâå, ùå èìà è íîâà ñíåæíà ïîêðèâêà!
17:23 / 09.12.2017
Øîôüîð áëúñíà è óáè ïåøåõîäåö êðàé Ïëîâäèâ
08:53 / 10.12.2017
Êàìåëèÿ öúôíà áåç ñóòèåí ïî btv, çàãîëè êîðåì÷å (18+)
12:08 / 09.12.2017
Ïúòíè÷êà ñå ïîãíóñè è îòâðàòè îò øîôüîð íà ïëîâäèâñêè àâòîáóñ
11:10 / 10.12.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ïëîâäèâ ñå êàíäèäàòèðà çà Åâðîïåéñêà êóëòóðíà ñòîëèöà
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