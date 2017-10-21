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Òîâà å òàêà ïðåäèìíî çàðàäè ðúñò â ñòàíäàðòèòå ïî îòíîøåíèå íà äåëåãèðàíèòå îò äúðæàâàòà äåéíîñòè. Îòäåëíî Ïëîâäèâ î÷àêâà äà ïîëó÷è 8 000 000 ëåâà çà êóëòóðíà èíôðàñòðóêòóðà, ïîÿñíè Ñòîÿíîâà, ïðèïîìíÿéêè, ÷å ïðåç 2017-òà íà ãðàäà ïîä òåïåòàòà âå÷å áÿõà ïðåõâúðëåíè 7 000 000 ëåâà çà ïîäîáíè ïðîåêòè.
Ïúëíà êàðòèíà çà ïëîâäèâñêèÿ áþäæåò îáà÷å ìîæå äà ñå î÷àêâà åäâà êîãàòî ÎáÑ ãëàñóâà ðàçìåðà ìó çàåäíî ñúñ ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè, êîèòî - ïî äóìèòå íà Ñòîÿíîâà, íèêàê íå ñà ìàëêî.
"Ãîðäà ñúì, ÷å Ïëîâäèâ å íàé-áúðçîðàçâèâàùèÿò ñå ãðàä â Áúëãàðèÿ", èçòúêíà òÿ. "Òðàêèÿ èêîíîìè÷åñêà çîíà" ïúê âå÷å å ïðèìåð, ïî êîéòî â ìîìåíòà ñå êîíñòðóèðàò è ðàçâèâàò äðóãè èêîíîìè÷åñêè çîíè â ñòðàíàòà.
"Òîâà ïî âñÿêàêúâ íà÷èí âëèÿå íà ãðàäà è íà õîðàòà, êîèòî æèâåÿò òóê. Åäíîâðåìåííî òîâà ñúçäàâà ïðîáëåìè, çàùîòî âñå ïîâå÷å õîðà èäâàò äà æèâåÿò â Ïëîâäèâ è òóê å ãîëÿìîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è çàäà÷à íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ äà ðàçâèâà ãðàäà, êîéòî äà îñòàíå ïðèâëåêàòåëíî ìÿñòî çà æèâååíå", êîìåíòèðà îùå øåôúò íà áþäæåòíàòà êîìèñèÿ.
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16:29 / 11.12.2017
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18:04 / 10.12.2017
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11:20 / 09.12.2017
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