Спортните новини: Днес (13) | Вчера (16)
Габи Петрова за Ивет Лалова: Колкото и кал да хвърляте, някои хора са родени да светят ярко!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:49Коментари (0)182
Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина! Това написа щампионката ти по троен скок Габриела Петрова по повод новите резултати от допинг проба на Ивет Лалова отпреди 10 години.

Припомняме, че Ивет Лалова и още шест състезатели от различни спортове са нарушили антидопинговите правила преди 10 години, съобщиха от Международната агенция за тестване (ITA). Пробите на състезателите от Олимпийските игри Рио 2016 са анализирани повторно.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации, обясняват от ITA.

Ето какво още написа Габи Петрова:

Годината е 2013, първото ми състезание с националния отбор. Знаех, че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем. Очите ми светнаха в мига, в който я видях....и така светят и до днес, когато знам, че ще я видя.

Оттогава сме приятелки, сестри...семейство! Били сме заедно и в хубавото, и в лошото! 

Познавам атлета Ивет, жената Ивет и майката Ивет. И във всичко тя е прекрасна, истинска и честна!!!

Не може да бъдеш голям спортист, ако не си голям човек! Учила съм се от нея на професионализъм, професионална етика и доброта. Един ден ще науча и децата си!

Колкото и кал да хвърляте, някои хора са родени да светят ярко!

Благодаря ти, Ивче за светлината!

Обичам те!






