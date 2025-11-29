Сблъсъкът на титаните днес на "Колежа"! Двамата имат близо 1000 мача

© Ботев Пловдив приема Черно море. Двубоят е днес от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев". Исторически сблъсък в българския футбол, но в предстоящия мач акцентът се измества върху треньорите на двата тима.



Фигури, оставили отпечатъка си върху играта у нас и продължаващи да го правят. Това са Димитър Димитров – Херо и Илиан Илиев. Предстоящият двубой може да бъде определен и за Сблъсък на титаните.



Опитните специалисти са на първите две места по брой мачове в елита. Доскоро Димитров водеше колоната, но през този сезон Илиев го измести от първата позиция. В момента наставникът на Черно море има на сметката си 497 двубоя, докато Херо е с 491. Последният бе с 490 от юни 2023 година, но след дебюта си начело на Ботев през миналия уикенд при поражението с 1:2 от ЦСКА промени цифрата.



Двамата са титани в българския футбол през този век, но сблъсъците помежду им са едва девет. В събота предстои десетия епизод от съперничеството. Херо влиза в него с 6:2 в спора с Илиев на треньорските скамейки. Равенството е 1.



Димитър Димитров е водил Черноморец, Лудогорец и Берое срещу Илиан Илиев, който е бил начело на заралии, Верея и Черно море.



66-годишният бургазлия е триумфирал и с трите тима над 9 лета по-младия варненец, показва статистика на "Тема спорт". Илиан Илиев обаче е нанасял поражение на Херо с Верея срещу Лудогорец.



Предстои да видим какво ще сторят днес Ботев и Черно море, а двамата наставници вече показаха огромното уважение помежду си.



МАЧОВЕТЕ МЕЖДУ ХЕРО И ИЛИАН В ЕЛИТА



05.04.2008 Черноморец – Берое 2:0



27.08.2011 Берое – Черноморец 1:2



17.03.2012 Черноморец – Берое 2:2



12.08.2017 Лудогорец – Верея 3:1



30.11.2017 Верея – Лудогорец 2:1



10.03.2018 Лудогорец – Черно море 3:1



07.06.2020 Берое – Черно море 3:0



19.09.2020 Берое – Черно море 4:0



27.02.2021 Черно море – Берое 2:1



29.11.2025 Ботев Пд – Черно море ?:?



Баланс: 9 мача, 6 победи за водените от Херо отбори, 1 равенство, 2 успеха за тимовете на Илиан, голова разлика 21:9



Заб.: В по-тъмен цвят са отборите на Херо.