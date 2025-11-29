ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Сблъсъкът на титаните днес на "Колежа"! Двамата имат близо 1000 мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19Коментари (0)885
©
Ботев Пловдив приема Черно море. Двубоят е днес от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев". Исторически сблъсък в българския футбол, но в предстоящия мач акцентът се измества върху треньорите на двата тима.

Фигури, оставили отпечатъка си върху играта у нас и продължаващи да го правят. Това са Димитър Димитров – Херо и Илиан Илиев. Предстоящият двубой може да бъде определен и за Сблъсък на титаните.

Опитните специалисти са на първите две места по брой мачове в елита. Доскоро Димитров водеше колоната, но през този сезон Илиев го измести от първата позиция. В момента наставникът на Черно море има на сметката си 497 двубоя, докато Херо е с 491. Последният бе с 490 от юни 2023 година, но след дебюта си начело на Ботев през миналия уикенд при поражението с 1:2 от ЦСКА промени цифрата.

Двамата са титани в българския футбол през този век, но сблъсъците помежду им са едва девет. В събота предстои десетия епизод от съперничеството. Херо влиза в него с 6:2 в спора с Илиев на треньорските скамейки. Равенството е 1.

Димитър Димитров е водил Черноморец, Лудогорец и Берое срещу Илиан Илиев, който е бил начело на заралии, Верея и Черно море.

66-годишният бургазлия е триумфирал и с трите тима над 9 лета по-младия варненец, показва статистика на "Тема спорт". Илиан Илиев обаче е нанасял поражение на Херо с Верея срещу Лудогорец.

Предстои да видим какво ще сторят днес Ботев и Черно море, а двамата наставници вече показаха огромното уважение помежду си.

МАЧОВЕТЕ МЕЖДУ ХЕРО И ИЛИАН В ЕЛИТА

05.04.2008 Черноморец – Берое 2:0

27.08.2011 Берое – Черноморец 1:2

17.03.2012 Черноморец – Берое 2:2

12.08.2017 Лудогорец – Верея 3:1

30.11.2017 Верея – Лудогорец 2:1

10.03.2018 Лудогорец – Черно море 3:1

07.06.2020 Берое – Черно море 3:0

19.09.2020 Берое – Черно море 4:0

27.02.2021 Черно море – Берое 2:1

29.11.2025 Ботев Пд – Черно море ?:?

Баланс: 9 мача, 6 победи за водените от Херо отбори, 1 равенство, 2 успеха за тимовете на Илиан, голова разлика 21:9

Заб.: В по-тъмен цвят са отборите на Херо.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Херо и Ботев Пловдив с труден домакински тест
 Собственикът на Ботев: Кметът да изпълни функциите си и да предотврати напрежение сред жълто-черната общност
 Бивши звезди на Локо и Ботев ще играят срещу Бонучи и Ди Натале
 Ботев призова за подкрепа, Херо с добра статистика срещу "моряците"
 Черно море без Пацо Тигъра и още трима срещу Ботев, Крис Томов ще пази на вратата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: